La giornata ricordo di Filippo Ganna a Berlino: suo il nuovo record del mondo nell'inseguimento

Prima ancora di vincere l'oro nell'inseguimento individuale, Filippo Ganna aveva eseguito un'altra grandissima performance durante le qualifiche. Il classe '96 infatti aveva, infatti, fermato il tempo in 4'01''934 piazzando il nuovo record del mondo in questa disciplina. Non c'è stato nulla da fare per i propri avversari. Prossimo obiettivo? Scendere sotto il muro dei 4 minuti.