VIDEO - Altro giro, altra medaglia per l'Italia: la coppia Paternoster-Balsamo è bronzo nella Madison

La coppia azzurra conquista un'altra medaglia nella rassegna mondiale per l'Italia. Tocca a Letizia Paternoster, già argento nell'omnium, in coppia con Elisa Balsamo che conquistano il bronzo nella Madison, dando un segnale forte: per Tokyo 2020 ci siamo anche noi.