VIDEO - Super Elia Viviani! Vince la gara a eliminazione per l’Omnium, ora è 5° in classifica

Era la sua gara e non ha tradito le aspettative. Elia Viviani, campione olimpico di Rio 2016 nell’Omnium, pur essendo un format diverso da quello attuale, vuole mettere punti in cascina in vista di Tokyo 2020. Lo fa a partire dagli Europei di pista a Apeldoorn conquistando la gara a eliminazione valida proprio per l’Omnium, in classifica generale sale alla 5° posizione aspettando la corsa a punti.