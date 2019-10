VIDEO - Letizia Paternoster a terra nella gara a eliminazione per l’Omnium, ma riparte e chiude seconda

Letizia Paternoster finisce a terra nella gara ad eliminazione valida per l'Omnium ai campionati europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn. L'azzurra è scivolata in seguito alla caduta provocata dall'atleta della Slovacchia, ma a gara neutralizzata, sale in sella e riparte ala conquista del seocndo posto. Con quei punti sale momentaneamente alla terza piazza nella generale dell'Omnium.