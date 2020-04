Zlatan Ibrahimovic ci ha preso gusto: secondo allenamento in 7 giorni con l'Hammarby

798 visualizzazioni | 00:25

Dopo l'apparizione a sorpresa di giovedì scorso l'attaccante svedese del Milan si è allenato anche lunedì all'Årsta IP, il centro di allenamento dell'Hammarby, club di cui possiede il 25% delle azioni. E, visto il contratto in scadenza, c'è chi in Svezia sogna di vederlo tra qualche mese giocare in Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Sarà questo il futuro che ha in mente Ibra?