VIDEO - Violenta rissa in campo in Brasile: la polizia usa lo spray al pepe

16 visualizzazioni | 01:01

Alla fine del match valido per il Campionato Goiano tra Atlético Goianiense e Vila Nova si scatena una violenta rissa tra i componenti delle due squadre e non solo: la polizia è intervenuta per sedare l'alterco, usando lo spray sui giocatori.