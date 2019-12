Valverde: "Messi doveva riposare e niente di più. Anche l'anno scorso non c'era contro l'Inter..."

visualizzazione | 00:47

L'allenatore del Barcellona spiega il perchè Leo Messi non è stato convocato per la trasferta di Milano contro l'Inter. A San Siro ci sarà comunque una squadra competitiva che punterà a battere i nerazzurri e, ricorda lo stesso Valverde, anche nella passata stagione Messi non scese in campo contro l'Inter.