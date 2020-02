VIDEO - Mourinho: "VAR? Non accetto gli errori perché quando gioco alla Playstation non li faccio..."

Lo Special One, tecnico del Tottenham, durante la conferenza stampa prepartita con il Southampton in FA Cup spiega il motivo per cui fa così fatica ad accettare gli errori del VAR: "Non accetto l’errore perché io alla Playstation non sbaglio mai, sbaglio solo quando sono a bordocampo".