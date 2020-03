Mourinho sta con Dier: "Un professionista non dovrebbe farlo ma tutti avremmo reagito così"

1 visualizzazione | 00:50

Il tecnico del Tottenham José Mourinho al termine della sfida di FA Cup persa contro il Norwich assolve Eric Dier che al termine della partita è salito in tribuna per farsi giustizia da solo ed aggredire un tifoso che aveva insultato per tutta la partita il fratello minore: "Se il Tottenham decidesse di multarlo non sarei d'accordo".