Krul geniale! Para due rigori ed elimina Mourinho grazie agli appunti sulla borraccia

Tim Krul, portiere olandese pararigori già salito agli onori delle cronache nel Mondiale 2014 per la sua abilità a respingere i tiri dal dischetto, è stato l'eroe del successo del Norwich in FA Cup contro il Tottenham: l'estremo difensore ha respinto due rigori usando un piccolo trucco: sulla borraccia a lato della sua porta si era segnato come gli avversari avrebbero calciato dagli 11 metri.