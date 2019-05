VIDEO - Conçeicao rivive lo spavento per Casillas: "Ve lo confesso, non credevo fosse qualcosa di serio...”

81 visualizzazioni | 01:14

Il tecnico del Porto alla vigilia della sfida di campionato contro l’Aves torna sullo spavento per l’infarto occorso martedì scorso a Iker Casillas: “Devo confessare che non pensavo fosse qualcosa di serio. Pensavo a un'indisposizione come succede a volte, quando il medico mi ha detto cosa era successo, il gruppo era scioccato dalla situazione”.