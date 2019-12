VIDEO - Sarri: "Lazio squadra più in forma d'Europa, non c'è da fare drammi per questa sconfitta"

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri è deluso ma non preoccupato per il pesante 3-1 nella finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio: "Ci puoi perdere con questa squadra che è una delle squadre più in forma a livello fisico e mentale in Europa. Oggi abbiamo perso un trofeo ma bisogna pensare ai prossimi 5 mesi, a migliorare certe situazioni ed essere meno passivi in area...".