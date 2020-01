Real Madrid show con Kroos, Isco e Modric: Valencia battuto 3-1, gli highlights

894 visualizzazioni | 02:46

Tutto facile per la squadra di Zidane che al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita, stacca il pass per la finale di Supercoppa dove affronterà la vincente della semifinale tra Barcellona e Atletico. Segui tutte le partite della Supercoppa in DIRETTA e in chiaro sul NOVE (Canale 145 di Sky), in diretta streaming sul sito Dplay, e in LIVE STREAMING sul sito e sulla APP di Eurosport.