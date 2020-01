Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dcr: gli highlights della finale di Supercoppa spagnola

5.499 visualizzazioni | 02:58

10° trofeo per Zinédine Zidane alla guida del Real Madrid. Battuto anche l'Atlético Madrid nella finale di Supercoppa, giocato per la prima volta con il format semifinale-finale. 0-0 dopo 90 minuti e i tempi supplementari: ai tiri di rigore sono decisivi gli errori di Saul e Partey. A consegnare il trofeo è come sempre Sergio Ramos.