VIDEO - Messi: "Per 80 minuti abbiamo dominato, l'abbiamo persa per errori infantili"

Leo Messi dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid in Supercoppa Spagnola non nasconde i propri rimpianti e chiede una maggiore attenzione: "Dobbiamo migliorare e ne siamo consapevoli, non stiamo facendo le cose come vorremmo farle o come potremmo farle e soprattutto evitare di commettere errori infantili".