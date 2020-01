VIDEO - Man of the match, ma espulso a fine gara: ecco il rosso a Valverde per il fallaccio a Morata

Verrà premiato come miglior giocatore della finale di Supercoppa di Spagna, ma Valverde non è arrivato a calciare i rigori per il rosso comminato ai suoi danni per un fallo su Morata lanciato a rete nel finale del secondo tempo supplementare.