Kroos con il "gol olimpico": segna direttamente da calcio d'angolo e manda in vantaggio il Real

Il portiere Domenech si addormenta e Kroos lo beffa direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, trovando vantaggio per il Real Madrid nella prima semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Valencia. Segui tutte le partite della Supercoppa in DIRETTA e in chiaro su NOVE (Canale 145 di Sky), in diretta streaming sul sito Dplay, e in LIVE STREAMING sul sito e sulla APP di Eurosport.