VIDEO - C'è anche la VAR in Supercoppa spagnola... E Parejo segna su rigore contro il Real Madrid

Nel finale della semifinale tra Real Madrid e Valencia arriva anche un calcio di rigore, grazie alla VAR, a causa del mani in area di Sergio Ramos. Dal dischetto non sbaglia Parejo che supera Courtois per l'1-3 finale.