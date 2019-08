La sfuriata di Stramaccioni dopo la prima sconfitta in Iran: "Io senza interprente, è sabotaggio!"

VIDEO - Stramaccioni, furia in conferenza stampa in Iran: "Mi vogliono sabotare"

L'avventura in Iran di Andrea Stramaccioni si sta rivelando più complicata del previsto per l'ex allenatore dell'Inter. ​Il tecnico dell'Esteghlal da mesi lavora in condizioni davvero difficili e non è da escludere che possa presto fare ritorno in patria.