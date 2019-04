VIDEO - Spalletti: "Lautaro sta meglio ma non bisogna rischiare, se si fa male siamo nei guai"

Luciano Spalletti commenta il pareggio dell'Inter contro la Roma e sulla scelta di Lautaro Martinez o Icardi, il tecnico nerazzurro ne spiega i perché. Attenzione particolare a Lautaro che non essere rischiato troppo. Spalletti non vorrebbe una ricaduta della sua punta soprattutto in questa fase del campionato.