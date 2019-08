VIDEO - Brescia 2019-2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

988 visualizzazioni | 00:58

Con meno di due settimane dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza dela massima serie. Iniziamo il nostro viaggio con la neopromossa Brescia, tornata in Serie A dopo 8 anni d'assenza.