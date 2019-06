Il dolce epilogo dopo una stagione difficilissima: l'Hellas Verona torna in Serie A

156 visualizzazioni | 00:46

Costruito per vincere, l'Hellas Verona è stato protagonista di una stagione turbolenta in cadetteria. Dopo il quinto posto al termine della stagione regolare, ha compiuto un'impresa battendo 3-0 il Cittadella nel ritorno della finale, ribaltando la sconfitta per 2-0 della gara d'andata. I gialloblù tornano in Serie A dopo un anno di Purgatorio.