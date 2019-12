Turati, il baby portiere che ha fermato la Juventus: "Domani ho scuola ma non so se ci vado"

VIDEO - Turati, il baby portiere che ha fermato la Juventus: "Domani ho la scuola ma non so se ci vado"

Stefano Turati, portiere al debutto classe 2001 del Sassuolo e grande protagonista nel 2-2 sul campo della juventus, racconta la sua domenica speciale: "Sul rigore di Ronaldo mi tremavano le gambe, quando mi ha salutato Buffon a fine primo tempo non potevo crederci. Fino a tre giorni prima lo guardavo in tv, oggi era lì al mio fianco in una gara di Serie A. Non mi rendo ancora conto".