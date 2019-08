Torino 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

253 visualizzazioni | 01:00

A una settimana dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza. Oggi fari puntati sul Torino di Walter Mazzarri, una delle squadre che è cambiata meno sul mercato ma che non per questo parte senza ambizioni importanti per questo campionato.