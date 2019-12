VIDEO - Tare: "La parola scudetto non mi fa paura, ma un mese e mezzo fa eravamo tutti brocchi"

165 visualizzazioni | 01:19

Il direttore sportivo della Lazio non si nasconde dopo il rocambolesco successo di Cagliari arrivato grazie a un'incredibile rimonta nei minuti di recupero: "La partita della svolta è stata quella con l'Atalanta (3-3 del 19 ottobre, ndr) e da lì non ci siamo più fermati. Ora dobbiamo essere bravi a tenere i piedi per terra".