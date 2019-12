VIDEO - Semplici: "Confermato alla SPAL? L'allenatore è come il cornuto, è l'ultimo a sapere le cose"

8 visualizzazioni | 00:59

Nonostante il ko dell'Olimpico contro la Roma, l'allenatore dei ferraresi prova a prenderla con filosofia. Ha ricevuto conferme dalla società? "Al momento no, ma come sapete l'allenatore è come il cornuto...".