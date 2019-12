Sarri: "Tridente Ronaldo-Higuain-Dybala? Solo a certe condizioni. Ronaldo in crescita, Emre deluso"

31 visualizzazioni | 01:53

In sala stampa la domanda sul tridente è ormai un classico. Possono giocare insieme Ronaldo, Higuain e Dybala? Per Sarri solo a certe condizioni si potrà vedere tutti insieme sin dal 1'. Ronaldo è comunque in crescita, mentre Emre Can resta ancora da recuperare dopo la delusione per il mancato inserimento nella lista Champions.