Sarri spiega il tridente. Poi su Bernardeschi: "Dopo più di 2 tocchi di un giocatore me ne andrei"

53 visualizzazioni | 01:49

Il tecnico della Juventus ha parlato nel post partita del match vinto 3-1 contro l'Udinese. Sarri ha spiegato in dettaglio quando la Juventus potrà usare in contemporanea Ronaldo, Dybala e Higuain. Poi su Bernardeschi - e su chi tocca troppo il pallone - una battuta: "Dopo più di 2 tocchi di palla fosse per me ne andrei dalla panchina"