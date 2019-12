VIDEO - Sarri: "Sorpasso Inter? Se siamo preoccupati per la classifica a questo punto serve lo psichiatra"

Maurizio Sarri dopo il 2-2 contro il Sassuolo spiega il problema motivazionale in campionato: "Il post Champions dobbiamo metterlo a posto e non è semplice perché questa è una squadra che vince da tanti anni e in campionato può avere meno motivazioni".