Sarri: "Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala possono giocare insieme"

24 visualizzazioni | 00:33

Alla vigilia della sfida contro la SPAL il tecnico della Juventus chiarisce la sua idea sulla coesistenza dei tre tenori del suo attacco: "Ronaldo è un fuoriclasse e i campioni come lui possono giocare con altri che ragazzi con la stessa caratura tecnica come Higuain e Dybala, che ha una tecnica sopraffina. In alcune circostanze penso possa coesistere anche in un tridente".