Sarri: "Paura dell'Inter? Paura è una parola grossa"

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri non sembra troppo preoccupato dei movimenti di mercato di gennaio dell'Inter che ha già preso Ashley Young: "Paura è una parola grossa, non seguo il nostro mercato figuriamoci il loro. Noi così come siamo abbiamo la ferma convinzione di poter essere protagonisti".