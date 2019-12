VIDEO - Sarri: "Lazio-Juventus non può essere decisiva adesso. Khedira? Abbiamo Emre Can"

Grande rispetto per la Lazio che sta vivendo un buon momento di forma, con la Juventus che però deve avere le giuste motivazioni considerando il grande lavoro dell'Inter che è salita in testa alla classifica. Spazio quindi ad Emre Can dopo l'infortunio di Khedira: "Non è mai stato escluso".