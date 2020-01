VIDEO - Sarri: "La Juve mi ha cambiato? Mia moglie dice che sono sempre la stessa testa di c***o di prima"

653 visualizzazioni | 01:33

Il tecnico della Juventus, dopo il successo sulla Roma per 1-2, risponde con una battuta a chi gli fa notare che il titolo di campione d'inverno e la scaramanzia non hanno portato bene in passato.