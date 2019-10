Sarri: "Higuain? Era ancora un po' scosso dopo Lecce. Thiago Motta? Abbiamo studiato l'U19 del PSG"

105 visualizzazioni | 02:41

Il tecnico della Juventus non è sicuro della presenza di Higuain per la gara contro il Genoa, mentre Douglas Costa ha appena ricominciato a lavorare in gruppo dopo 45 giorni di inattività. Su Thiago Motta: "La sua squadra predilige palleggio e fraseggi, abbiamo anche studiato l'U19 del PSG".