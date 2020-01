Sarri: "Dybala arrabbiato? Hai presente quando tuo figlio fa una ca***ta e gli fai la ramanzina?"

158 visualizzazioni | 01:00

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo il successo contro il Parma è tornato sull'annoso tema dei cambi accettati non sempre volentieri dai big dell'attacco, ultimo Paulo Dybala: "Non escono contenti, pazienza. Io la notte vado a letto e dormo. Secondo me non andava scuoiato neanche l'ultima volta infatti dissi così. Gli fai una bella ramanzina con la faccia arrabbiata ma poi finisce lì".