VIDEO - Sarri: "Con Ronaldo non c'era nulla da chiarire. L'obiettivo è averlo con l'Atletico"

Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia del match contro l'Atalanta chiude la il caso Cristiano Ronaldo, spiegando anche la sua condizione fisica non al top: "Faccio l'allenatore dal 1990 e ho imparato che in tutti i giocatori quando escono bisogna lasciarli sbollire... Ora sta seguendo un programma d'allenamento per recuperare con l'Atletico".