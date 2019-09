VIDEO - Sarri boccia la difesa a 3: "E' difficilmente proponibile, soluzione solo per pochi minuti"

Alla vigilia della sfida contro la SPAL Maurizio Sarri parla dell'emergenza terzini ed esclude l'ipotesi di un cambio modulo e un passaggio alla retroguardia a 3: "Non mi risolve il problema sugli esterni e c'è il rischio di giocare troppo bassi e difendere a 5. Mandzukic? Ha rifiutato tutte le offerte, in accordo con la società resterà fuori in questa fase".