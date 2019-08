Ribery-Fiorentina, tifosi in delirio: "Chi non salta Juventino è... Il Fenomeno, il Fenomeno"

VIDEO - Ribery sbarca a Firenze, tifosi in delirio: "Il Fenomeno, il Fenomeno..."

3.731 visualizzazioni | 00:36

Frank Ribery è sbarcato a Firenze per firmare con la Fiorentina, ad attenderlo una marea di tifosi Viola scatenati: "Chi non salta bianconero è... Oh il Fenomeno, il Fenomeno..."