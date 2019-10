VIDEO - Ranieri: "In 5 giorni non potevamo fare di più. Che partita di Quagliarella e Bertolacci"

11 visualizzazioni | 02:33

Claudio Ranieri è tornato e la sua Samp ha subito conquistato un punto contro la Roma, anzi la Samp ha rischiato anche di vincerla nel finale considerando l'uomo in più. Il tecnico della Doria è felicissimo per quanto fatto vedere in campo dai suoi giocatori.