Quando Conte e Sarri si alternarono sulla panchina dell'Arezzo

Maurizio Sarri e Antonio Conte si affronteranno in International Champions Cup per il primo derby d'Italia della stagione, sarà il primo incrocio in gara ufficiale su un campo per questi due tecnici che nella stagione 2006/2007 curiosamente si alternarono sulla panchina dell'Arezzo in Serie B: un'annata particolare chiusa con una sfortunata retrocessione in C1.