VIDEO - Pioli: "Non posso rimproverare ai miei la voglia di vincere. Spero di avere Ibra per il derby"

Secondo il tecnico dei rossoneri è mancata la lucidità nel finale di gara per vedere il Milan battere il Verona. Lucidità che è mancata a causa della grande voglia di vincere della squadra di casa. Doppio problema per Ibra che non c'era per uno stato influenzale e per un problema muscolare, ma dovrebbe esserci nel derby contro l'Inter.