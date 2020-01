VIDEO - Pioli: "Milan ancora col 4-4-2? Servono giocatori che attacchino la profondità per Ibrahimovic"

Il tecnico dei rossoneri è soddisfatto per la prestazione del suo Milan e non esclude la possibilità di vedere altre volte il 4-4-2 in campo. Servono però giocatori che possano esaltare le caratteristiche di Ibrahimovic: Leão può essere uno di questi.