VIDEO - Perotti: "Zaniolo? Il campo dell'Olimpico non è all'altezza della Serie A"

Il centrocampista giallorosso commenta il brutto infortunio di Zaniolo in Roma-Juventus criticando un terreno di gioco dove si sono giocate due partite in 24 ore e che in passato è già stato teatro di tristi episodi.