VIDEO - Nedved: "Commisso? Queste uscite si fanno sempre quando si perde con la Juve, non va bene"

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved nel post gara della partita contro la Fiorentina risponde allo sfogo di Commisso: "Certe uscite sono controproducenti e non fanno bene al calcio. Mi spiace che quando si gioca contro la Juventus, non si accetti mai la sconfitta e si tirino in mezzo gli arbitri".