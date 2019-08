Napoli 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

41 visualizzazioni | 00:58

A una settimana dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza della massima serie. Tocca al Napoli di Carlo Ancelotti che è l’unico allenatore a non essere cambiato tra le big. Questo vantaggio riuscirà a sfruttarlo per tentare la vittoria dello Scudetto?