VIDEO - Napoli 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

71 visualizzazioni | 00:58

A una settimana dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza della massima serie. Tocca al Napoli di Ancelotti chiamato alla seconda stagione in partenopeo che coi rinforzi di Lozano e Manolas proverà a spodestare la Juventus.