VIDEO - Mazzarri: "Verdi? Non c'è da chiarire, sarà multato e se non merita starà fuori"

3 visualizzazioni | 00:35

Walter Mazzarri non ha gradito la reazione di Simone Verdi al cambio ordinato dal tecnico del Torino e bacchetta il suo fantasista anche in sala stampa: "Non c'è nulla da chiarire in questi casi, sarà multato perché ha mancato di rispetto al compagno subentrato che ha fatto benissimo. Deve allenarsi poi se meriterà giocherà altrimenti starà in panchina".