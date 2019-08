L'esercito degli esuberi, da Mandzukic a Joao Mario quante sono le chance che rimangano dove sono?

71 visualizzazioni | 00:56

Meno di due settimane alla fine del calciomercato e Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma si trovano nella scomoda posizione di dover trovare una destinazione a tanti giocatori in esubero: da Mandzukic ad Andre Silva passando per Icardi e Matuidi quale sarà il destino dei giocatori con la valigia in mano?