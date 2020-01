La storia da film di Victor Moses, una vita salvata dal calcio

4.850 visualizzazioni | 01:06

Quando aveva 11 anni, Victor Moses perse i genitori, brutalmente assassinati in casa per la guerra di religione in Nigeria. Lui, era fuori a giocare a pallone. Ed è stato il calcio a salvargli la vita e a permettergli di costruirsene una nuova grazie al calcio: le soddisfazioni più grandi se le è tolte con Antonio Conte al Chelsea, il tecnico ora lo ha rivoluto a Milano per vincere ancora insieme.