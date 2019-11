VIDEO - La gaffe di Cellino su Balotelli: "È nero, sta lavorando per schiarirsi..."

A margine dell'assemblea di Lega di Serie A, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato del caso Balotelli con una frase destinata a far discutere: "L’ho preso perché lo consideravo un valore aggiunto, non per farne un capro espiatorio. Forse dà più peso ai social che ai valori sportivi, deve imparare a rispondere sul campo perché ora è lontano dall'essere un calciatore".